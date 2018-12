Gestivano un giro di spaccio di cocaina, scatta il blitz: arrestati due fratelli

Avevano organizzato un importante giro di spaccio di cocaina e si appoggiavano in un appartamento in piazza Ugo Bassi dove preparavano le dosi pronte per essere immesse nel mercato. A finire nei guai due fratelli albanesi di 23 e 21 anni, sorpresi ieri sera dal blitz della Polizia di Stato.

Entrambi erano tenuti sott'occhio ormai da tempo e non hanno potuto fare niente la momento dell'intervento degli agenti. I poliziotti hanno trovato e sequestrato circa mezzo etto di cocaina ed alcune dosi di hashish per un valore complessivo di circa 5mila euro. I due sono stati quindi arrestati e portati presso il carcere di Montacuto.