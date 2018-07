Spaccia cocaina dal balcone di casa, blitz nella notte: pusher in arresto

Spacciava cocaina ed hashish direttamente dal balcone del suo appartamento. Un metodo che fino ad ora lo aveva tenuto lontano dalle forze dell'ordine, ma che questa notte non gli è servito ad evitare l'arresto. A finire nei guai un nigeriano di 37 anni, clandestinio, che spacciava la droga solo a clienti conosciuti o accreditati evitando tutti i rischi di essere arrestato.

Gli agenti però lo tenevano sott'occhio da tempo e nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto scattare il blitz all'interno del suo appartamento. In casa oltre allo stupefacente aveva un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il taglio ed il confezionamento. Il giovane è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale.