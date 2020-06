Spacciava Mdma in casa e al lavoro: arrestato in flagranza di reato

Spacciava droga a casa e al lavoro: arrestato in flagranza di reato un quarantenne di Jesi trovato in possesso di cocaina e Mdma, la droga sintetica sempre più in voga tra i giovanissimi. Durante la perquisizione i poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno trovato lo stupefacente nascosto sia a casa che nel luogo di lavoro. L'uomo aveva organizzato con grande maestria la sua attività di spaccio.

Ma la caccia allo stupefacente non finisce qui. Infatti è finito nei guai anche un giovane anconetano: le volanti della Questura dorica nel tardo pomeriggio del 17 giugno hanno scoperto un diciannovenne che, alla vista della Polizia, ha cambiato direzione andando verso il Parco del Gabbiano. Il giovane è stato subito intercettato e trovato in possesso di un grammo di marijuana che nascondeva all'interno di un grinder. Ovviamente la droga è stata subito sequestrata.