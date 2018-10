Spaccio e altri reati, la polizia gli revoca il permesso di soggiorno

Basta spaccio, basta aggressioni. Per strappare il Giardini Morandi, due passi dalla stazione di Senigallia, da balordi e spacciatori la polizia ha deciso di scendere in campo in forze. Negli ultimi giorni l'area è stata presididata oltre che dagli agenti del Commissariato anche dall'Anticrimine, arrivata da Perugia, e dalle unità cinofile. Fermati diversi extracomunitari. In particolare un 25enne nigeriano aveva un permesso per asilo politico scaduto da qualche mese.

L'uomo è stato espulso ed accompagnato in un Cie prima del rimpatrio. Permesso di soggiorno revocato invece a un altro nigeriano sul quale gravavano diversi precedenti per spaccio e reati contro la persona. Espulso anche il nigeriano che nei giorni scorsi si era reso protagonista della violenta aggressione ai danni di due pachistani e in precedenza arrestato perché trovato in possesso di marijuana. Controlli serrati che il Commissariato intende estendere anche ad altre parti della città come, ad esempio, i Giardini della Rocca.