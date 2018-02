Sorpreso mentre vende droga in centro, denunciato pusher minorenne

Nonostante la sua giovane età, 17anni, era già conosciuto alle forze dell’ordine per la sua attività di spaccio e per aver partecipato ad alcune risse causando a dei coetanei lesioni più o meno gravi. Stavolta gli agenti del commissariato di Senigallia lo hanno sorpreso mentre vendeva marijuana davanti al Foro Annonario.

E’ finito di nuovo nei guai il giovane senigalliese, che è stato denunciato alla procura dei minorenni. Venerdì gli agenti lo hanno notato durante un servizio di controllo mirato alla repressione del narcotraffico giovanile. Il 17enne stava parlando con un 20enne di Fano per poi cedergli un involucro, circostanza che ha fatto scattare l’accertamento. Il primo ad essere identificato è stato il ragazzo più grande, che ha mostrato ai poliziotti il contenitore con un grammo di marijuana. Poco dopo gli agenti hanno bloccato anche il 17enne, che aveva con sé diversi involucri di marijuana e delle banconote frutto dell’attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati, il 17enne è stato denunciato alla procura minorile mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Sempre a Senigallia, su Lungomare Leonardo da Vinci, i poliziotti hanno sorpreso due ventenni jesini su un’automobile in sosta. Uno aveva con sé un contenitore con diversi grammi di hashish e per terra era stata appoggiata una scatola con della marijuana. Entrambi sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti.