Spaccata nella notte al distributore, banditi in fuga con il bottino

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì al bar del distributore Repsol di Jesi, poco distante dall'uscita della superstrada di Jesi Ovest. I banditi sono entrati in azione quando da poco erano passate le tre di notte, spaccando una vetrata. Una volta entrati all'interno del punto di ristoro si sono diretti verso una macchinetta cambia soldi e le casse, riuscendo a rubare complessivamente circa un migliaio di euro.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Jesi che in queste ore stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.