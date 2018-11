Spacca la vetrata e porta via la cassa, é il secondo furto in 2 settimane

Spacca la vetrina e poi ruba la cassa. Furto la notte scorsa al Piano di Ancona dove é avvenuta una spaccata. Preso di mira il ristorante bengalese Bahi ‘i Bahi ‘i in via Generale Pergolesi, a fianco del civico 12. Erano circa le 2 del mattino quando un ladro ha spaccato la vetrata del ristorante con una piccola mazza, si é poi allungato per afferrare la cassa, posta sul bancone a pochi centimetri dall’ingresso. Fatto sta che poco dopo il ladro é fuggito in direzione via Giordano Bruno, girando a piedi per via Aldo Fiorini.

A confermarlo una donna, una residente che abita proprio sopra il locale derubato, che ha raccontato alla Polizia di essere stata svegliata dai rumori, tanto da pensare che stessero eseguendo dei lavori di ristrutturazione al locale. Quando si é affacciata dal balcone, ha visto un uomo magro, alto, con un giubbotto tipo bomber fuggire con qualcosa in mano: la cassa appunto, con dentro solo 2 euro. E non é la prima volta a 4 mesi dall’apertura del locale. “É il secondo furto con spaccata in 2 settimane che mi fanno - ha raccontato il titolare Firoz Bapary, bengalese di 43 anni -questa volta ci hanno trovato 2 euro, ma l’altra volta ce ne erano 200”.