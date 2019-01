Personale del tribunale in sottorganico, ci pensano i finanzieri in congedo. Da lunedì infatti ci saranno loro, i militari della Guardia di Finanza di Ancona in congedo e appartenenti all’ANFI (L'Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) sezione Dorica ad aiutare la Procura di Ancona nell’attività di segreteria della Procura dorica.

Dopo aver stipulato una convenzione con l’ufficio diretto dalla Procuratrice Capo Monica Garulli, daranno il loro contributo volontario organizzandosi in turni settimanali con lo scopo di sopperire alla carenza strutturale del personale amministrativo nei vari uffici della Procura anconetana. In prima fila il tenente colonnello Lorenzo Tizzani, presidente dell’ANFI sezione dorica, che guiderà il lavoro di 9 uomini il cui contributo, almeno dopo una prima fase di rodaggio, potrà essere prezioso grazie al mix di entusiasmo ed esperienza che possono garantire i finanzieri in pensione.