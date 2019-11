Sottopassi allagati dalla mareggiata: liberato dall'acqua quello del Disco

Sono stati liberati dall’acqua i sottopassi di via Goito e del Disco, grazie all’impegno dei volontari del gruppo comunale di protezione civile di Falconara. Dopo l’intervento in via Goito, che è andato avanti per tutta la giornata di ieri, nella mattinata di oggi venerdì 15 novembre i volontari sono intervenuti in zona Disco dove è stata aspirata tutta l’acqua portata dalle mareggiate nella notte tra martedì e mercoledì.

E’ invece defluita naturalmente l’acqua che si era accumulata nei sottopassi di Villanova, Cacciatori e Santarelli. Per la riapertura del sottopasso di via Goito, l’unica via di accesso alla spiaggia per i mezzi di soccorso, occorrerà attendere la rimozione del grande quantitativo di sabbia accumulato. La riapertura, meteo permettendo, è prevista per lunedì.