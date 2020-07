Aperta la bretella a Jesi Est, la superstrada 76 è di nuovo percorribile

JESI - Niente più code chilometriche per gli automobilisti. In tempi record è stata ufficialmente aperta la nuova bretella a Jesi Est, permettendo di rendere di nuovo percorribile la superstrada senza più passaggi dei camion dentro la città. Così come sta avvenendo in direzione Ancona-Roma, ora anche in verso Roma-Ancona il traffico viene convogliato nei due svincoli di uscita e di ingresso di Jesi Est, senza più obbligo di uscita anzitempo a Jesi Ovest ed ingresso nel centro abitato fino a Monsano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio l'Anas per lo straordinario lavoro - ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci - ed il Prefetto per l'attenzione prestata affinché i disagi per Jesi terminassero al più presto. Bene così!»