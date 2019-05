Sottopasso allagato, dopo le segnalazioni ripristinata l'area pedonale

E’ stata ripristinata nel pomeriggio di domenica 19 maggio la transitabilità del sottopasso pedonale di Fiumesino, che attraversa la Statale Adriatica all’altezza della ex Caserma Saracini, allagato in seguito alle piogge dei giorni scorsi a causa di un guasto alla pompa di aspirazione dell’acqua. Domenica stessa, ricevuta la segnalazione, si è attivato il servizio di reperibilità del Comune di Falconara che ha provveduto a transennare il tunnel. Sono stati contattati i referenti dell’azienda responsabile della pubblica illuminazione, che ha svuotato il sottopasso dall’acqua e provvederà a far riparare la pompa di aspirazione. E’ prevista anche la pulizia dell’infrastruttura.