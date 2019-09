Guida ubriaco ed ignora il semaforo, così l'auto è stata inghiottita nel sottopasso allagato

La pioggia che cade incessante in tutta la città. Il sottopasso che rapidamente si allaga ed ighiotte una Fiat Punto con all'interno due uomini. Poi l'arrivo dei soccorritori che riescono ad estrarli dal veicolo e gli salvano la vita. Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona, nel sottopasso di Vallemiano. Alla guida della Fiat Punto un peruviano di 49 anni che dopo essere stato salvato dagli agenti della polizia locale, è stato sottoposto ad alcol test. A tradirlo l'alito e la camminata barcollante, tutti sintomi di una guida sotto l'effetto di alcol.

Maltempo, auto inghiottita nel sottopasso: dentro due persone

Gli agenti hanno così scoperto che l'uomo aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito. Da una prima ricostruzione quindi sembrerebbe che il peruviano, che in auto era in compagnia di un suo connazionale, abbia prima ignorato il semaforo rosso e poi sia stato inghiottito dall'acqua che ha risucchiato in pochi secondi il suo veicolo. Entrambi sono stati fatti uscire e per fortuna non hanno riportato conseguenze fisiche. Per il 49enne peruviano è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.

VIDEO - L'ARRIVO DEI SOCCORRITORI