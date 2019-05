Tinteggiatura dei sottopassi, ok gli interventi a Villanova e zona centro

Si sono conclusi ieri, mercoledì 15 maggio, i lavori di tinteggiatura dei sottopassi per la spiaggia nella zona centro, dopo che la settimana scorsa gli operai erano intervenuti nella zona di Villanova. Domani, venerdì 17 maggio, sarà la volta dei sottopassi di Palombina Vecchia.

Come anticipato la settimana scorsa durante l’incontro tra gli amministratori comunali e gli operatori balneari del Consorzio Falcomar, nei primi giorni della settimana in corso si è proceduto a imbiancare i principali accessi all’arenile, a partire da quello di via Mameli, dove dopo l’estate saranno avviati i lavori per la ristrutturazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli altri sottopassi del centro oggetto di manutenzione nei giorni scorsi sono quello di via Trieste (all’altezza dell’ex Piattaforma Bedetti) e quello davanti alla stazione ferroviaria. Oltre ai sottopassi sono stati ritinteggiati anche i bagni pubblici lungo l’arenile della zona centro e i locali dell’ex Piattaforma Bedetti, utilizzati in estate dalla Croce Gialla di Falconara per il soccorso in spiaggia. Entro fine mese è prevista l’installazione di pedane in legno all’interno del sottopasso di via Mameli, come illustrato ai concessionari. A Villanova l’intervento ha riguardato i sottopassi di via Aspromonte e via Quadrio, mentre a Palombina si interverrà nei sottovia di via della Palombina Vecchia, via Quarto e della zona Disco.