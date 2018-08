Il sottopassaggio si allaga spesso, al via i lavori per la messa in sicurezza

Da anni il sottopassaggio di Villa Berghigna, a cavallo tra Loreto e Portorecanati, è interessato da rilevanti fenomeni di infiltrazioni d’acqua che ne comportano disagi al traffico sia veicolare che pedonale, specie nella stagione autunnale ed invernale, quando il cavalcavia è soggetto a rischiosi allagamenti.

Il Comune di Loreto annuncia l’inizio degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza a partire dal mese di settembre. L’operazione è particolarmente significativa in quanto il sottopasso in questione è un importante punto di snodo per il traffico, anche pesante, diretto al mare.