L’innovazione sostenibile nel settore chimico, organizzato un seminario gratuito

Quanto è importante la sostenibilità ambientale nella realizzazione di nuovi prodotti? È uno dei temi che ICA Academy, ente di formazione di ICA Group, accreditato presso la Regione Marche, tratterà nel seminario organizzato il 14 marzo, alle 14.30, presso l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ancona (via Matas 13/17).

L’incontro, che riconosce tre crediti formativi obbligatori agli architetti iscritti agli Ordini, approfondisce la questione della sostenibilità nell’ambito del settore chimico a cui appartiene l’azienda civitanovese, specializzata e leader di mercato nella produzione di vernici per legno a base d’acqua. Dopo i saluti e l’introduzione al corso, Lorenzo Paniccia, R&D Technical Manager, parla della bio-innovazione nelle vernici per interni. Infatti ICA Group ha realizzato un nuovo prodotto, ora in commercio, composto da materiali rinnovabili derivanti da innovativi processi di raffinazione di sostanze vegetali “di scarto” non competitive con l’alimentazione umana. Si chiama Iridea bio, è sviluppato nel pieno rispetto ambientale e della salute degli utilizzatori finali e garantisce prestazioni analoghe alle altre vernici tradizionali, derivanti dal petrolio. Questo apre uno scenario nel settore chimico totalmente nuovo, dato che anche la produzione è virtuosa poiché taglia fortemente le emissioni nell’aria di CO 2 .

Produrre 1000 kg di questa vernice significa abbattere di 300 kg la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, ovvero l’equivalente di 2521 km percorsi da un’auto. Dopo Lorenzo Paniccia, tra i fondatori di ICA Academy insieme ad Andrea e Claudio Paniccia, la terza generazione del gruppo, Rinaldo Guagnoni, direttore vendite Italia, presenta le tendenze di mercato e i concetti di naturalezza e matericità delle finiture per legno. Chiude la serie di interventi Francesco Cinquepalmi, R&D Chemical/Physical Testing Manager, con le prestazioni delle vernici e le principali normative di riferimento. Segue dibattito.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi online su:

https://morningsun.sgiservizi. cloud/elencoEventiOnline. asp?1=1&op=handle&Evt=748& isAnteprima=1&ordine=AN&_uqst= 5841517829913911