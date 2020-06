Sostegno ai pazienti: al via il servizio di psicooncologia

Da fine giugno, presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, sarà disponibile il servizio di psicooncologia, un supporto fondamentale supporto per i pazienti oncologici e per le loro famiglie in questa seconda fase della pandemia. «Ansia, rabbia e depressione - si legge nel comunicato - sono alcuni degli stati d'animo con i quali i malati di tumore e i loro familiari si ritrovano spesso a dover fare i conti. Un forte carico emotivo che la pandemia da Covid ha ulteriormente amplificato e che, se non affrontato nel giusto modo, può incidere negativamente nel difficile percorso che il paziente deve affrontare. In questa direzione, un ruolo fondamentale è quello della psicooncologia. Ed è proprio per supportare i pazienti oncologici nella fase due della pandemia, che è stato attivato un servizio specifico».

La dottoressa Rossana Berardi, direttrice della clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona: «Una pagina di storia eccezionale come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 ha un impatto psicologico fortissimo su tutta la popolazione, suscitando in molti sensazioni di paura o frustrazione o rabbia, o tutte le emozioni insieme. È evidente che la situazione emotiva dei malati oncologici è ancora più complessa, perchè all’ansia per il loro percorso relativo alla malattia si aggiunge quella per il rischio di contagio da coronavirus Le situazioni possono essere diverse: ad esempio nei pazienti che sono già lontani dalla diagnosi, la pandemia ha riattivato temi e timori già affrontati in passato, quando si sono confrontati con il sentimento di pericolo legato alla diagnosi di tumore. Diversa è la condizione di chi è all’inizio del percorso oncologico, in cui si cumulano i due diversi traumi: quello della propria malattia e quello legato a ciò che sta accadendo a causa della pandemia. Per questo è importante fornire un supporto psicooncologico specifico che aiuti le persone per le diverse e importanti esigenze. Ed è quello che abbiamo attivato, grazie alla collaborazione con la SOS di Psicologia e al sostegno della Direzione Generale». Il servizio vede la collaborazione del Servizio di Psicologia dell’Ospedale e il supporto dell’associazione Loto Onlus. «La diagnosi oncologica rappresenta uno degli eventi più stressanti che ci si può trovare ad affrontare nel corso della vita: comporta un cambiamento non solo fisico ma anche mentale - spiega Sandra Balboni, presidente di Loto Onlus -, cambia il modo di percepire e sentire il proprio corpo, cambia la percezione che si ha del mondo, cambiano le relazioni sociali e interpersonali. Si tratta di una fase molto delicata e difficile sia per il paziente che per i suoi familiari. La Loto è da sempre molto attenta all'aspetto psicologico delle pazienti, per questo non ha esitato a supportare concretamente l'avvio di questo progetto».

