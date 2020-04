Sosta gratuita in tutto il Comune, arriva la proroga fino a maggio

E’ stata prorogata fino alle ore 20 del 5 maggio la sospensione della tariffa per la sosta su strada in tutta Ancona. Il termine ultimo per il rinnovo dei permessi di sosta per i residenti è stato modificato al 15 giugno 2020 e, visto che prosegue l'emergenza Coronavirus, gli uffici di M&P parcheggi rimarranno chiusi fino a nuova indicazione. Continueranno ad essere aperti tutti i parcheggi in struttura, garantendo un presidio di controllo ed assistenza presso il parcheggio degli Archi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.