Sospensione tassa di soggiorno, Confcommercio: «Una scelta per il territorio»

FABRIANO – Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Centrali e gli operatori del settore alberghiero fabrianese prendono atto con favore della decisione del Comune di Fabriano di sospendere la fase attuativa riferita all'imposta di soggiorno e di approfondire, con il coinvolgimento degli operatori stessi, l’eventuale sviluppo futuro della questione.

Del resto le argomentazioni già portate al tavolo di discussione meritano una riflessione ulteriore. In questa fase transitoria il tavolo aperto con l’amministrazione comunale ha un ruolo molto importante perché ha la possibilità di valutare con maggiore capacità di analisi le eventuali attività da porre in atto per valorizzare turisticamente il territorio. Lo sviluppo turistico potrebbe spingere quella diversificazione economica dell’area montana che è determinante per il futuro del territorio. Per questo è necessario in primis dotarsi di una precisa collocazione di mercato con l'inserimento nei cluster di marketing commerciali più consoni tra quelli individuati dalla Regione Marche anche al fine di caratterizzare e rendere facilmente individuabile al turista la nostra zona sfruttando gli effetti della promozione regionale. Attraverso un percorso virtuoso che coinvolgerebbe gli operatori del settore, sarebbe indispensabile inoltre calendarizzare iniziative collegate ad arte, natura e sport che siano in grado di portare numeri in termini di presenze a favore di tutto il sistema turistico territoriale. Queste ed altre proposte sono state sviluppate nei recenti incontri con l’amministrazione comunale e con il sindaco di Fabriano nel corso dei quali si è manifestata un’importante disponibilità a collaborare da parte degli operatori e della rappresentanza di Confcommercio Marche Centrali.