SØS Spreco Zero, torna il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune

Giunge a conclusione il progetto di educazione ambientale denominato “SØS Scuola Zero Spreco”, promosso dall’ATA Rifiuti e dal Comune di Montemarciano, un’iniziativa che ha coinvolto 23 classi dell’Istituto Comprensivo per un totale di 503 alunni, con l’obiettivo di sensibilizzare famiglie e cittadinanza riguardo la prevenzione dello spreco alimentare.

La manifestazione conclusiva del progetto scolastico sarà tenuta dai ragazzi delle scuole medie nei giorni martedì 17 e mercoledì 18 aprile alle ore 17.30 presso il Teatro comunale Alfieri di Montemarciano, al fine di dare il giusto risalto all’impegno profuso da insegnanti e alunni e per rendere partecipi tutti del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. Un progetto che prevede il coinvolgimento di tutte le classi attraverso la realizzazione di attività di animazione teatrale per i bambini della scuola dell'infanzia, incontri frontali sui temi della corretta alimentazione e dello spreco alimentare per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Il progetto, lo ricordiamo, non prevede il coinvolgimento dei soli alunni dell'Istituto Comprensivo individuato ma anche della mensa scolastica e delle famiglie, attraverso il monitoraggio degli sprechi e la compilazione di un questionario statistico per il rilevamento delle abitudini dei cittadini. Coinvolti anche i ristoratori del territorio con il progetto “Fatti gli avanzi tuoi!” che promuove e favorisce l’asporto del cibo non consumato presso i locali.

ATA Rifiuti e Comune di Montemarciano si stanno infatti impegnando con molta energia in attività di sensibilizzazione in materia di prevenzione dello spreco alimentare, sia attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione rivolte al mondo della ristorazione, sia attraverso percorsi educativi rivolti alle scuole e alla cittadinanza. Per questo è viva la speranza di condivisione di tutte le componenti sociali che fin d’ora sono invitate sia all’evento in teatro che a una partecipazione fattiva in termini reali.