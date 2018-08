50 professionisti in servizio anche a ferragosto, ad Ancona ecco SOS Artigiano

Il rubinetto perde? L’auto è in panne? Il climatizzatore è fuori uso? È la settimana di Ferragosto e non trovi nessuno che ti possa aiutare? Niente paura, c’è SOS ARTIGIANO! L’iniziativa della Confartigianato che riunisce professionisti dei settori auto – salute – casa e mobilità del Comune di Ancona e che anche dal 13 al 19 agosto resteranno aperti per garantire il servizio.

Nomi, recapiti, contatti telefonici e orari di attività delle imprese aderenti all’iniziativa sono contenuti nel Vademecum “SOS Artigiano” realizzato dalla Confartigianato e scaricabile dal sito www.confartigianatoimprese.net, tutte le informazioni anche sulla pagina facebook di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino. “Con SOS Artigiano, grazie alla disponibilità delle imprese aderenti, intendiamo offrire un servizio ai cittadini e anche ai turisti - dichiara Luca Casagrande di Confartigianato - che così, anche in un periodo dell’anno in cui tendenzialmente si concentrano le ferie delle attività, possono contare sull’assistenza e l’aiuto di professionisti.

Le categorie che partecipano sono diverse e rispondono a una serie di servizi decisamente utili per la vita quotidiana. Meccanici, elettrauto, gommisti, carrozzieri, installatori, ottici, con “Sos Artigiano” Confartigianato va incontro alle esigenze dei cittadini che possono usufruire di servizi anche nel periodo estivo, dei turisti che visitano la nostra città e delle imprese che con questa iniziativa hanno l’occasione per promuovere la propria attività. “Da evidenziare la disponibilità di più di 50 artigiani che collaborano attivamente alla riuscita dell’iniziativa – sottolinea Paolo Longhi Presidente zonale di Confartigianato. Inoltre questo strumento è anche un modo per promuovere le aziende del territorio.

SOS Artigiano è la continuazione di un impegno verso la cittadinanza che la Confartigianato porta avanti già dal 2005, quando realizzò la “guardia meccanica” ad agosto, e “Aperti per Ferie” con il coinvolgimento dei professionisti di diverse categorie.