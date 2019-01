Medico e vicina ai diritti delle donne, è morta Arianna Lorenzoni: Soroptimist in lutto

Il Soroptimist Club di Ancona ricorda con affetto la socia Arianna Lorenzoni, deceduta nella notte all'età di 60 anni a causa di un male incurabile contro aveva lottato a lungo con grande serenità e coraggio. Arianna è entrata nel Soroptimist nell'a.s. 1997/1998. E' stata più volte consigliera e ha sempre partecipato attivamente alla vita e alle attività del Club.

«Ci mancherà il suo sorriso e la sua tenacia rimarrà per noi un esempio» dicono dal Soroptimist. Era dirigente medico nel reparto di Radiologia agli Ospedali Riuniti di Ancona. Lascia il marito Mario Cianca, anche lui medico, e i figli Cristina, Caterina ed Enrico. Il funerale è stato fissato per oggi, lunedì 21 gennaio, alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.