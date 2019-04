Era sotto ad un albero bagnato, infreddolito e in stato di choc: salvato dalla Polizia

Era spaventato, in stato di choc, sotto un albero, bagnato e infreddolito. Per lui, uomo di 60 anni sordo, non era facile spostarsi senza avere paura. Aveva perso l’ultimo autobus che avrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa e si era ritrovato sotto il temporale senza potersi riparare da nessuna parte. L’unica possibilità era un albero di piazza Cavour dove è rimasto per ore. Fino alle 20,15 circa, quando sono arrivagli agenti di polizia della Squadra Volanti.

Dopo aver capito la situazione e aver assistito l’uomo, parlando con persone a lui vicine tramite un cellulare, lo hanno riaccompagnato a casa.