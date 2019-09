Nasce Sonavox, nuova scuola di musica fondata dalla cantante Michela Casamassima

Sonavox è una nuova scuola di musica ad Ancona e nasce da un’idea di Michela Casamassima, cantante anconetana che, grazie a un bando regionale finalizzato alla creazione d’impresa, ha dato vita ad una nuova realtà musicale della città. Sonavox non rappresenta solo una scuola di musica, ma comprende anche una sala prove attrezzata e uno studio di registrazione. I corsi musicali sono tenuti da alcuni dei maestri più conosciuti e qualificati della regione e comprendono canto pop e jazz, tenuto dalla stessa Michela. Il pianoforte: pop e jazz con Ricky Burattini, classico con Mariangela Gambella; batteria con Giorgio Bartoloni; basso e contrabbasso con Gabriele Pesaresi, chitarra con Giovanni Baleani; canto lirico con Laura Andreoni; violino con Giannina Guazzaroni; tromba con Pietro Murri; sassofono, musica d’insieme, arrangiamento e composizione con Leonardo Rosselli.

Oltre ai classici corsi di strumento singolo, Sonavox offre anche la possibilità di frequentare corsi collettivi di musico terapia per ragazzi diversamente abili e per le neo-mamme con Martina Pergoli, Eleonora Bedini, Laura Andreoni. Domenica il taglio del nastro in via 25 Aprile 7, alle ore 17, quando sarà presente anche il sindaco Valeria Mancinelli.