Casa di riposo Ceci e Libri in Testa, Cna: «Emozionante giornata di solidarietà»

Bella iniziativa di solidarietà della rete di imprese dell’acconciatura e dell’estetica Libri in Testa della Cna. Una delegazione composta da Angela Pezzuto e Mauda Galdenzi, accompagnate dal coordinatore Fausto Bianchelli, si è recata presso la casa di riposo Ceci di Camerano, per donare libri per la biblioteca dell’istituto.

«Abbiamo accettato l’invito del presidente della fondazione Ceci Massimo Piergiacomi – dice Fausto Bianchelli della Cna – per un’esperienza che ci ha arricchito molto sul piano umano e sociale. Durante la visita, infatti, le due parrucchiere hanno volontariamente prestato la loro professionalità per pettinare alcune ospiti dell’istituto che hanno accolto con gioia questa gradita sorpresa». Per il prossimo autunno il presidente Piergiacomi ha chiesto a Libri in Testa di organizzare un altro evento per allietare le giornate degli ospiti dell’istituto Ceci.