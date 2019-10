Parco di Posatora, aquiloni e solidarietà nel segno della Croce Gialla di Ancona

Quella di domenica è stata una giornata di festa al Parco Belvedere dove si sono dati appuntamento tanti bambini con famiglie al seguito per una giornata dove non è mancata la solidarietà a favore della Croce Gialla. In cielo hanno volteggiato decine di aquiloni per un evento organizzato dal Circolo Belvedere, l'associazione Ada, il Comitato Posatora nostra, gli Amici dell'aquilone, i commercianti e gli artigiani di Posatora oltre agli alunni dell'Istituto comprensivo Posatora Piano Archi. Ad intrattenere i bambini il burattinaio Vincenzo Di Maio. A seguire merenda per tutti per un pomeriggio che ha visto gli organizzatori consegnare ai volontari della Croce Gialla di Ancona un assegno di 600 euro raccolti dai vari sponsor che hanno aderito alla manifestazione.