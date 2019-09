Rischia di soffocare per un pezzo di mozzarella, bimba di 10 anni rianimata all'Ikea

Aveva appena finito di pranzare con la nonna all’Ikea quando ha smesso di respirare ed è andata in arresto cardiorespiratorio. Sono stati momenti di panico quelli vissuti oggi, attorno alle 13,30, nel megastore dell’Aspio, dove una bambina di circa 10 anni ha perso i sensi per colpa del cibo che le è andato di traverso, probabilmente un pezzo di mozzarella e ha rischiato di soffocare.

E’ successo all’uscita del ristorante. Subito è intervenuto un addetto della squadra di emergenza sanitaria dell'Ikea che ha dato l’allarme al 118 e ha cominciato a praticare le manovre di rianimazione e disostruzione, insieme all’aiuto dei colleghi. Per fortuna la piccola ha reagito positivamente al trattamento e ha ripreso conoscenza. E’ stata comunque trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso del Salesi, dov’è trattenuta in osservazione, anche se sarebbe fuori pericolo.