Rischia di annegare in piscina, restano molto gravi le condizioni del 16enne

Restano purtroppo molto gravi le condizioni del ragazzo di 16 anni che giovedì pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina del Passetto. E’ ricoverato nella clinica di Rianimazione di Torrette e la prognosi resta riservata.

L’adolescente non ha più ripreso conoscenza da quando, attorno alle 15,30, per motivi ancora da chiarire ha cominciato a bere acqua fino a perdere i sensi, a quanto pare mentre si divertiva con gli amici a fare apnee prolungate. I bagnini provvidenzialmente l’hanno tratto in salvo e praticato le manovre di rianimazione, anche con l’utilizzo del defibrillatore, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 e della Croce Rossa: il cuore del ragazzo ha ripreso a battere, ma non respirava autonomamente ed è stato necessario intubarlo, prima di trasferirlo all’ospedale di Torrette, dove versa in gravi condizioni.