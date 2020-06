Barcolla e perde i sensi, poi va in arresto cardiaco: rianimato nel parcheggio

Barcollava, poi è caduto a terra, colto da un arresto cardiaco. Sarebbe morto in strada, nel parcheggio di Vallemiano, sotto il viadotto della Ricostruzione, se non fosse stato per l’intervento del 118 e della Croce Gialla che gli hanno salvato la vita. Determinante anche l’intervento della polizia che ha liberato la strada, consentendo all’ambulanza di giungere il prima possibile all’ospedale di Torrette, dove è arrivato in codice rosso il 60enne soccorso a mezzogiorno e rianimato prima dai volontari della Croce Gialla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore, poi dal medico del 118 con una terapia farmacologica. Il cuore dell’uomo, per fortuna, ha ripreso a battere.

