Traina a nuoto il motoscafo in balia delle onde, soccorso al largo di Mezzavalle

Con maschera e pinne, stava tentando di trascinare a riva il suo motoscafo in avaria e in balia delle onde. Un’impresa impossibile. Ad aiutarlo a rientrare ci ha pensato il gommone di salvamento di Portonovo che, con cinque soccorritori a bordo, è uscito in mare su autorizzazione della Capitaneria di Porto e ha tratto in salvo il bagnante, recuperando l’imbarcazione.

E’ accaduto questa mattina al largo della spiaggia di Mezzavalle. Il motoscafo era in avaria per un guasto e per il suo proprietario, partito da Porto Recanati, aveva pensato di trascinarlo a riva a nuoto, nonostante il mare mosso e il vento di maestrale. L’uomo è stato fatto salire a bordo del gommone di salvamento che poi ha trainato il motoscafo al molo di Portonovo.