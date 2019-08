Malore in acqua, paura per una ragazza: trasferita d'urgenza all'ospedale

Si è sentita male mentre faceva il bagno, a quanto pare per un problema cardiaco. Momenti di apprensione oggi a Mezzavalle, dove una ragazza di vent’anni è stata soccorsa e portata d'urgenza all’ospedale di Torrette.

Sulla spiaggia libera è intervenuto subito l’equipaggio, composto da cinque persone, del gommone di salvamento di Portonovo, attivato dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con il 118. La giovane, che presentava battito irregolare e aveva dolori al petto, era stata trascinata fuori dall’acqua dalla madre che si era accorta del suo malore. E’ stata subito stabilizzata, caricata sull’imbarcazione e trasferita al molo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano insieme all’automedica del 118. La ventenne è stata portata a Torrette per accertamenti, in codice di media gravità.