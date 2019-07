Mare grosso e corrente forte, soccorsi sei canoisti fra Portonovo e le Due Sorelle

Raffica di soccorsi oggi tra Portonovo e le Due Sorelle. Sei canoisti in difficoltà, sorpresi dal mare grosso e dalla forte corrente, sono stati tratti in salvo dal gommone di salvamento di Portonovo.

La prima richiesta d’aiuto è arrivata dalle Due Sorelle, dove il bagnino Gianfrancesco Gatti - che già ieri aveva soccorso una turista 45enne in difficoltà, trascinata via dalla corrente - ha contattato la Capitaneria di Porto per segnalare la presenza di un infermiere marchigiano e una ragazza veneta, entrambi trentenni, che non riuscivano ad allontanarsi dai faraglioni. Sul posto è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo che ha trainato i due fino alla baia.

Durante il tragitto sono stati soccorsi altri due canoisti, padre e figlio di nazionalità romena, in difficoltà con la loro canoa biposto: il ragazzino minorenne, in particolare, era molto spaventato e infreddolito. Nessuno, però, ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nel pomeriggio, nuovo intervento al largo della baia per aiutare un’altra coppia di romeni, molto affaticati a causa delle onde: la canoa che avevano preso in affitto è trainata dal gommone fino allo stabilimento La Capannina. Anche per loro, tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.