Malore a Mezzavalle, si accascia sul sentiero: task force per soccorrere una donna

Momenti di paura oggi pomeriggio sullo stradello di Mezzavalle dove una donna di circa trent’anni ha accusato all’improvviso un malore e si è accasciata. Erano le 16,30 circa. Subito il bagnino ha lanciato l’Sos al 118 e ha raggiunto la donna che si trovava nei pressi del tornante 7: da quest’anno tutte le curve sono numerate con appositi e questo rende più agevole il soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo fuoristrada, insieme al personale del 118 sopraggiunto via mare con il gommone del Soccorso Nazionale di Salvamento. La paziente è stata collocata su una barella toboga e portata in spiaggia dove è stata caricata dai sommozzatori dei vigili del fuoco sul gommone, insieme ai sanitari della Croce Verde di Castelfidardo, per condurla al molo di Portonovo: là ad attenderla c’era l'ambulanza della Croce Rossa per trasportarla all'ospedale di Torrette. La donna sarebbe stata colta da un attacco epilettico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gallery