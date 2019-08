Gruppo di pellegrini a cena al ristorante, poi si sentono male in albergo: tutti intossicati

Brutta disavventura per un gruppo di pellegrini arrivati nelle Marche per una vacanza di carattere religioso. Nella notte si sono sentiti male, dopo aver cenato in un ristorante ed essere rientrati nell’albergo in cui alloggiano, ad Osimo.

Il personale dell’hotel (che non ha cucina), su richiesta degli ospiti, ha contattato due volte il 118, fra le 2 e le 3 della scorsa notte, per far sì che venissero soccorsi i turisti, una decina in tutto, incluse donne e un bambino di 10 anni. Sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso di Torrette per una sospetta intossicazione alimentare. Molti di loro, comunque, sono stati dimessi in mattinata e sono rientrati in albergo. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.