Non risponde ai familiari, scattano i soccorsi in un appartamento

I familiari avevano tentato di contattarlo più volte, non ricevendo risposte dall'anziano. A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi con il personale del 118 ed i vigili del fuoco che sono intervenuti nell'appartamento. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina in una casa di via Cialdini. I soccorritori sono stati allertati intorno alle 11 e sono intervenuti pochi minuti dopo. I pompieri, con l'utilizzo di un'autoscala attrezzata di barella, sono riusciti ad aprire una finestra ed entrare in casa. L'uomo si trovava nell'appartamento e non riusciva a muoversi. A quel punto i vigili del fuoco lo hanno stabilizzato e portato fino all'ambulanza per il successivo trasferimento all'ospedale cittadino "Carlo Urbani".