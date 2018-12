Malori a scuola, per soccorrere i professori intervengono le ambulanze 

Doppio intervento delle ambulanze di 118 e Croce Gialla di Ancona, entrambi per malori che hanno riguardato docenti di scuole cittadine. Il più grave è un insegnante di 49 anni che è stato colpito da un attacco cardiaco alle scuole Michelangelo. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori che, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Meno grave, per fortuna, il malore avvertito da una professoressa di 46 anni all'istituto comprensivo Ancona Posatora in via Urbino. Anche in questo caso è stato necessario un passaggio a Torrette ma con un codice di minore gravità.