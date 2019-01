Si getta dal ponte, per cercarlo intervengono anche i sommozzatori

Momenti di apprensione ieri attorno alle 15 sul ponte San Carlo per un giovane che, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto. A dare l'allarme erano stati alcuni automobilisti che, passando, avevano notato un ragazzo a cavalcioni sul parapetto del fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i loro sommozzatori, il 118 e i carabinieri.

Il giovane, un 24enne, per fortuna era caduto nella vegetazione sugli argini del fiume. Il che ha attutito la caduta. E' stato portato all'ospedale di Torrette per accertamenti.