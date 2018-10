I soccorritori fotografati davanti al negozio di cannabis, la fake news corre sui social

E’ bastata un’immagine, quella di un gruppo di soccorritori davanti all’ingresso del negozio di cannabis light, per scatenare l’ilarità di qualche passante che, in un lampo, ha pensato di aver già capito che cosa fosse successo. Perché si sa, una volta 3 indizi facevano una prova. Oggi, nell’era dei social e della tuttologia, 1 indizio fa una sentenza. E così non ci è voluto molto perché un gruppo di ragazzini si fermasse lì davanti e scattasse delle foto, diventate virali prima su WhatsApp e poi social network, tra cui anche Facebook. In un lampo è circolata la pseudo notizia di un qualcuno che si era sentito male per il consumo di cannabis. Le gag si sono sprecate, mentre una persona stava male sul serio e la cannabis non c'entrava proprio nulla. Qualcuno ha parlato di “overdose”. C’è anche chi ha notato un defibrillatore appoggiato sul bancone del locale e tanto è bastato per pensare al peggio. Addirittura in alcuni gruppi Facebook si è anche cominciato a passare a discussioni importanti di fronte a chi metteva in dubbio la nocività dei prodotti. Sempre sulla base di una foto diventata boomerang. C'era anche chi richiamava alla calma e alla necessità di capire che cosa fosse successo. Ma ormai la foto era diventata virale, generando una vera fake news.

Cosa era successo? Un passante, un uomo di 70 anni, stava camminando lungo il marciapiede di corso Amendola quando ho avuto quello che poi è stato identificato come un calo di pressione. Si è accasciato ed è stato soccorso dai titolari del “Cannabis store Amsterdam” che lo hanno portato dentro il negozio visto che fuori pioveva e poi hanno chiamato il 118. L’uomo, sempre cosciente, è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona, che alla fine lo hanno trasportato in ospedale in codice verde.