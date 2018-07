Scoperto a sniffare cocaina nel parcheggio della discoteca aggredisce i carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì, durante un controllo antidroga nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose di Misano, una pattuglia dei carabinieri ha notato un giovane che si era appartato per consumare cocaina. I militari, in borghese, lo hanno fermato e, in un primo momento, il ragazzo non ha immaginato che si trattasse di rappresentanti delle forze dell'ordine. Anche quando questi si sono identificati, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a dare in escandescenza colpendo i carabinieri con calci e pugni. Ne è nata una collutazione e, alla fine, il ragazzo è stato bloccato e portato in caserma.

Si tratta di un 24enne di Fabriano e residente a Sassoferrato, è stato arrestato per resistenza e, allo stesso tempo, segnalato alla Prefettura come assuntore. Processato per direttissima lunedì mattina, difeso dall'avvocato Mattia Lancini il marchigiano ha patteggiato 3 mesi e 10 giorni, convertiti in 25mila euro, con la sospensione della pena.