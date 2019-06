5 startup marchigiane a Smau Berlino, tra le presenti anche l'anconetana Focotto

BERLINO - Il 19, 20 e 21 giugno 33 startup italiane si presenteranno al mercato tedesco, dando prova del loro talento e dell’innovazione delle loro proposte. La quinta edizione di Smau | Italy RestartsUp in Berlin powered by ICE e Smau avrà proprio l’obiettivo di mettere in contatto l’innovazione “Made in Italy” con l’ecosistema tedesco di impese e innovatori. Tra le startup italiane che, nei tre giorni incontreranno imprese, investitori e innovatori tedeschi 5 sono marchigiane. Ecco le loro descrizioni:

FOCOTTO (AN)

Startup che progetta, produce e commercializza sistemi e attrezzature per nuovi modi di vivere l’outdoor intorno alla luce e al calore del fuoco. Tra i prodotti presentati Conotto, il camino a bioetanolo. Si tratta di un camino indipendente che non richiede canna fumaria perché sfrutta la tecnologia del bruciatore a bioetanolo: un liquido totalmente biologico, la cui combustione non genera fumi, cenere o scintille. Tra i prodotti anche Hugfire, un riscaldatore da esterno con un’alta fiamma a vista, da posizionare in giardini, piazze, cortili, per accogliere amici o clienti intorno alla luce e al calore del fuoco.

LINKY INNOVATION (FM)

Linky Innovation ha sviluppato un longboard elettrico pieghevole. Un prodotto unico progettato in Italia che offre una soluzione divertente e diversa per risolvere il problema della mobilità dell'ultimo miglio delle giovani generazioni. I principali differenziatori di prodotto sono un sistema pieghevole unico, brevettato, uno stile unico e diverse possibilità di personalizzazione, peso ridotto e materiali automobilistici. Grazie ad una serie di caratteristiche tecniche e ad un’industrializzazione spinta, Linky è una soluzione con un eccellente rapporto qualità / prezzo.

360° STORYTELLING (PU)

360° Storytelling è una startup fondata da Olivia Monteforte, lo startupper turistico Federico Brocani e l’informatico Massimiliano Camillucci che permette far vivere un’esperienza reale al visitatore che può entrare in un laboratorio manifatturiero, incontrare l’artigiano e scoprire come nasce un prodotto Made in Italy. Il tutto indossando un visore per la realtà virtuale.

PLUS ADVANCE (MC)

PlusAdvance è la prima piattaforma italiana di dynamic discounting che aiuta le aziende e i propri fornitori a gestire direttamente e in modo più efficiente gli anticipi di fattura in cambio di uno sconto. Sulla base delle condizioni di funzionamento impostate direttamente dal cliente e dai suoi fornitori, gli algoritmi valutano se l’anticipo è conveniente per entrambi e selezionano quelle posizioni che possono quindi essere pagate in anticipo dal cliente. Il sistema si connette bidirezionalmente al software gestionale del cliente in modo che PlusAdvance vada in automatico e non richieda alcun tipo di manualità da parte del personale.

TECH4CARE (AN)

Tech4Care opera come centro di ricerca e sviluppo (R&D) per nuovi modelli e tecnologie per l'assistenza alle persone fragili, non autosufficienti e con malattie croniche. Le sue attività comprendono anche l'erogazione di servizi di assistenza e monitoraggio, consulenza e supporto per la gestione di progetti innovativi nell’organizzazione, formazione ed educazione sanitaria verso famiglie, assistenti familiari e professionisti.

Le startup provenienti da tutta Italia saranno accompagnate dai sistemi regionali dell’innovazione: incubatori, acceleratori e agenzie per lo sviluppo del territorio, realtà che sostengono la nascita di nuove imprese per favorire il loro ingresso sui mercati nazionali e internazionali. In questa edizione di Smau Berlino saranno infatti presenti la Regione Campania, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lazio, la Regione Marche e la Regione Siciliana, ciascuna con alcune startup del proprio territorio e molti degli attori dell’innovazione del nostro ecosistema, come ad esempio Campania New Steel, Comune di Milano, Cisco, Consorzio CBI, e-Novia, Future Food Institute, Ferrovie dello Stato Italiane, Hoepli, Leonardo Company, MindSetter, QVC, SeedUp, Sirti, Tree e tanti altri. Agrifood, Smart Communites, Smart Manufacturing, Fintech: questi gli ambiti in cui si esprimerà maggiormente l’innovazione “Made in Italy”, insieme a diverse proposte legate alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e gastronomico italiano