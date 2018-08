Sapori e suoni dello Slow Food, appuntamento con le star di musica e cucina

Le eccellenze enogastronomiche di Cupramontana e Fabriano ed i talenti dei giovani marchigiani per esaltare la collaborazione tra le due aree e le potenzialità del ‘saper fare’ delle Marche: è con questa finalità che Associazione Culturale 21quattro di Cupramontana e la Condotta Slow Food di Fabriano hanno organizzato per domenica prossima 2 settembre un pomeriggio dal titolo “Tesori e sapori: Verdicchio di Cupramontana e Salame di Fabriano”. Un appuntamento, che si terrà a partire dalle ore 17 presso i Musei in Grotta del centro cittadino cuprense, che dopo una introduzione sulle eccellenze e peculiarità dei due prodotti tipici vedrà lo show cooking dello chef Simone Scipioni (vincitore di Masterchef 2018) ed il concerto di Alessandra Machella (rivelazione del programma tv The Voice of Italy): due giovanissimi marchigiani che grazie al loro talento e alla loro tenacia si sono saputi imporre come testimonial d’eccezione della loro terra. “Da un lato siamo particolarmente felici di dare vita a questo appuntamento che segna una forte collaborazione tra Cupramontana e Fabriano, due territori che possono fare molto lavorando in sinergia, confidiamo di costituire un esempio virtuoso – spiegano dall’Associazione 21quattro e dalla Condotta Slow Food di Fabriano - Dall’altro abbiamo ritenuto che oltre a valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali occorra ovviamente veicolarle all’esterno insieme alle tante ricchezze della nostra regione: quale miglior viatico di due giovani marchigiani come Simone Scipioni e Alessandra Machella che con la loro bravura e la loro tenacia hanno già saputo distinguersi in ambito nazionale?”.

L’appuntamento di domenica prossima si aprirà appunto alle 17 con i saluti introduttivi, dei brevi interventi su storia e peculiarità del Salame di Fabriano e del Verdicchio dei Castelli di Jesi, nonché sul rapporto tra tutela della tradizione e necessità di promozione delle tipicità locali, per proseguire con degustazioni guidate (dalle 18 a fine manifestazione), show cooking di Simone Scipioni (alle 18,30) e spettacolo musicale di Alessandra Machella (alle 19,30). La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Cupramontana e si avvale della collaborazione dell’Associazione Strade del Gusto di Cupramontana, del Consorzio Salame di Fabriano e dell’Associazione Cupramontana Accoglie. Gli ingressi sono limitati (euro 12, comprensivi di degustazione), per info e prenotazioni associazione21quattro@gmail.com