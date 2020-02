Vertenza Conad-Auchan, Ceriscioli al sit-in dei lavoratori: «Vogliamo chiarezza»

«Una grossa vertenza, al momento una delle più significative. Parliamo di oltre 160 persone e, quindi, famiglie che vedono messo a rischio il proprio posto di lavoro e alle quali garantiamo tutti il nostro sostegno. Ma c’è di più e riguarda tutta la regione perché con un trasferimento delle attività fuori dal territorio si penalizza un modello di organizzazione di servizi che ha sempre funzionato».

Queste le parole del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che oggi pomeriggio insieme all’assessore al lavoro Loretta Bravi e al presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha partecipato a un’assemblea in sit-in dei sindacati e dei lavoratori davanti alla sede del deposito ex Sma-Auchan gestito da Xpo Logistics in via Edison, a Osimo.

«Siamo convinti che la questione vada affrontata su due livelli - ha spiegato Ceriscioli -. Uno è quello del tavolo regionale dove sarebbe bene che, chi viene e si confronta con la Regione, mantenga poi gli impegni che prende. Al primo tavolo la scorsa settimana sono stati fatti dei ragionamenti che poi sono stati smentiti. Per questo l’assessore Bravi, che ha seguito la vicenda anche sui tavoli nazionali, convocherà un nuovo incontro al più presto. Ognuno deve fare la sua parte e la Regione la sta facendo, ma ci interessa poter avere un dialogo chiaro e trasparente con chi non cambia le carte in tavola nel giro di pochi giorni. Il secondo livello, per noi altrettanto importante, riguarda una interlocuzione con l’amministratore delegato di Conad, che ho già richiesto, perché vorremmo far capire che quanto sta accadendo non solo danneggia i lavoratori e le loro famiglie, ma probabilmente danneggia anche l’azienda: sia dal punto di vista pratico, perché forzare su una logistica che ha sempre funzionato significa mettere in difficoltà i punti vendita, sia in termini di immagine».

«Conad ha costruito la sua reputazione attorno ad un rapporto diverso con le persone, glielo vogliamo ricordare nel caso specifico della nostra regione - ha aggiunto Ceriscioli -. Tutelando l’occupazione l’azienda farebbe l’interesse anche del marchio che va molto bene, ha trovato un modo giusto di raccontarsi e non vorremmo che questo delicato passaggio fosse la buccia di banana che rovina un investimento pluriennale sull’immagine. Non stiamo forzando un’azienda rispetto alle proprie attività , stiamo chiedendo di mantenere un livello di relazioni e di lavoro nel nostro territorio, che ha sempre fatto funzionare bene le cose».