Il 78% degli edifici è stato costruito prima della legge antisismica, servono 1,5 miliardi

Servirebbero 1,5 miliardi di euro per mettere tutti gli edifici di Ancona che ancora non lo sono in linea con la normativa sismica in vigore dal 1974. E non sono pochi: il 78%, più della percentuale regionale (76%) e di quella nazionale (70%). Sono dati che mergono dall'incontro "Sisma Bonus, prevenire meglio che ricostruire" che si è tenuto questa mattina, mercoledì 4 luglio, alla Mole Vanvitelliana organizzato da varie associazioni professionali: dagli amministratori di condominio ai costruttori, da professinisti come architetti, ingegneri, periti industriali, geometri, geologi ma anche commercialisti e industriali. Insieme per lanciare un «chiaro messaggio al territorio: il sisma bonus rappresenta uno strumento finanziario per la riqualificazione sismica di grandi potenzialità, che sino ad ora non è stato utilizzato con la dovuta continuità ed efficacia».

La stima per il miglioramento e la riqualificazione sismica in tutte le Marche è di 3,7 miliardi. «I dati – spiegano dal convegno – sono frutto dell’incrocio tra tre diversi parametri, validi sia a livello nazione che territoriale: le aree di vulnerabilità sismica, la temporalità (quando gli edifici sono stati realizzati), la struttura portante degli stessi edifici (muratura portante, calcestruzzo e altri materiali). Il sisma bonus si pone pertanto come uno strumento finanziario in grado di rappresentare un valore aggiunto per gli stessi cittadini ed insieme capace di rilanciare il mercato edilizio e la relativa filiera. Fondamentale spiegano gli organizzatori sarà creare una stretta sinergia tra istituzioni, categorie e gli stessi cittadini per promuovere meglio la cultura delle prevenzione, trasformando il sisma bonus da strumento fiscale a un vero e proprio paradigma culturale per la stessa prevenzione».