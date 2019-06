La macchina si sfrena e lo travolge, anziano ritrovato sotto la sua auto: è grave

Lo hanno trovato ancora cosciente, schiacciato sotto la sua auto che poco prima lo aveva travolto. Paura questa mattina, intorno le 9, nel giardino di uno stabile al Coppo di Sirolo, in via La Forte.

Ad essere soccorso un uomo di 87 anni, trovato in gravi condizioni dopo che la sua Fiat Panda lo aveva schiacciato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sia sceso dal veicolo, lasciato però in discesa a folle e senza freno a mano. A quel punto l'auto si sarebbe sfrenata e nel tentativo di fermarla l'uomo sarebbe stato travolto, finendo sotto al mezzo. Per fortuna un condomino è riuscito a dare l'allarme e sul posto è intervenuta poco dopo l'eliambulanza. Per l'anziano è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette dove si trova in gravi condizioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO