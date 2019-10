Siringhe e rifiuti a terra, al via la bonifica all'ex campo sportivo di Piazza d'Armi

E' iniziata questa mattina da parte della ditta incaricata la bonifica dell'area adiacente all'ex campo sportivo di piazza d'Armi, un triangolo di terra di proprietà comunale dove nei giorni scorsi sono state trovate siringhe e altri rifiuti. L'intervento consiste nella pulizia dell'area, nel taglio del sottobosco, nella potatura e diradamento dei cespugli e nel livellamento del terreno, che verrà delimitato in ultimo da una staccionata, per mettere la zona in sicurezza rendendola visibile dall'esterno. L'intervento avrà la durata di tre giorni circa.