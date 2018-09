L'ex sindaco poliziotto va in pensione dopo 38 anni di servizio

Ben 38 anni, 7 mesi e 15 giorni. Mirko Bilò, già sindaco di Numana, va in pensione dal suo lavoro principale di poliziotto in servizio alla Questura di Ancona. L'annuncio è stato dato sabato direttamente sui social. «Sembra ieri - scrive - 38 anni sono volati così velocemente e sto per lasciare questa grande famiglia, la seconda per me». Bilò, 57 anni, come poliziotto ha lavorato anche con la Polizia Ferroviaria, dove ha conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie. Ultimamente era in forza alla Digos come vice dirigente. Oltre all'impegno nel Sindacato autonomo di polizia, Bilò ha partecipato attivamente alla vita politica della sua Numana.

Eletto per la prima volta come consigliere comunale nel 1990 ha svolto il ruolo di assessore alla sicurezza e alla protezione civile. Vicesindaco dal 1999, nel 2005 viene eletto sindaco. Ci riprova nel 2009 ma viene sconfitto dal dem Marzio Carletti.Negli anni è stato anche cofondatore e presidente Associazione Riviera del Conero, consigliere nel direttivo dell'Ente Parco del Conero oltre ad aver ricoperto ruoli nell'Anci Marche. E' sempre stato un poliziotto esperto, "prestato" alle istituzioni, dove si è sempre speso per ricercare uno dei beni più importanti per una comunità: la sicurezza. Fu lui a iniziare a metà anni '90 l'iniziativa Estate Tranquilla del Conero, con il collegamento operativo tra le varie forze dell'ordine e i privati. Un precursore, se consideriamo un qualcosa che oggi, con il termine "sinergie" troppo spesso abusato, si dà quasi per scontato.