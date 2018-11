Il sindaco Mangialardi a San Pietroburgo per illustrare il progetto Senigallia Città

SENIGALLIA – È un legame sempre più stretto quello che unisce Senigallia alla Russia. Un rapporto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, e in particolare dal sindaco Maurizio Mangialardi, anche perché foriero di interessanti sviluppi per quanto concerne i settori del turismo e della cultura.



Proprio in questi giorni, su invito del ministero della Cultura della Federazione russa, Mangialardi è volato a San Pietroburgo per prendere parte ai lavori di un Forum organizzato dallo stesso ministero su vari temi culturali e per presentare il progetto Senigallia Città della Fotografia.

“È un’iniziativa – spiega Mangialardi – che segue il festival “Giorni di San Pietroburgo in Italia”, svoltosi anche a Senigallia e in altre città delle Marche a ottobre, durante il quale abbiamo avviato relazioni che riteniamo molto interessanti per il futuro del nostro territorio. In tal senso, possiamo dire che quella di Senigallia è stata una delle prime amministrazioni a comprendere l’importanza degli scambi culturali con la Federazione russa e a tessere rapporti con le sue istituzioni culturali. In questo ambito rientrano eventi rilevanti come la mostra “Mario Giacomelli. La poetica del paesaggio”, allestita un anno fa nella autorevole sede del MAMM di Mosca, la bella personale del pittore Igor Ladojanine, ospitata nella scorsa primavera alla Rocca Roveresca, e ovviamente la prestigiosa mostra fotografica “Revolution in photography” di Aleksandr Rodčenkom, tutt’ora in corso a Palazzetto Baviera, realizzata in collaborazione con il MAMM e con l’Istituto italiano di cultura di Mosca”.



“Non è dunque un caso – prosegue il sindaco – che anche in contesti autorevoli come questo di San Pietroburgo, Senigallia Città della Fotografia, brand culturale che si va velocemente imponendo a livello internazionale, susciti notevole interesse e renda la nostra città e le stesse Marche degli hub nazionali capaci di sviluppare nuove sinergie con i più famosi poli museali del mondo. Un sentito ringraziamento va all'avvocato Marco Ginesi, che in qualità di console onorario della Federazione Russa di Ancona, svolge una efficace e meritoria opera finalizzata alla crescita delle relazioni tra i due Paesi, e al segretario del consolato Renato Barchiesi”.