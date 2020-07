Omicidio di Jesi, il sindaco Bacci: «Sconcertati dalla spaventosa tragedia»

«Quanto accaduto questa mattina in via Saveri è sconcertante nella sua spaventosa tragicità». Così il sindaco Massimo Bacci sul dramma che ha colpito Jesi, con l’atroce uccisione di Fiorella Scarponi e il ferimento del marito. «Mi stringo al marito, persona sempre disponibile e impegnata nello sport, per la drammatica morte della moglie ed estendo alle figlie e ai parenti tutti i sensi del mio profondo cordoglio. Gli auguro di riprendersi sia fisicamente che psicologicamente da questa assurdità in cui è rimasto coinvolto. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno fare piena luce sulla vicenda, chiarendo ogni aspetto. Per Jesi è una pagina triste che non avremmo mai voluto vivere».

