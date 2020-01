Gelata sull'asse, l'Ugl sull'impiego della pattuglia di polizia: «Turno o reperibilità?»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Turno o Reperibilità? Questo e' il quesito. A seguito della "gelata" avuta sull'asse e delle relative criticità causate al traffico veicolare, il Comando di Polizia Locale Dorico avrebbe disposto l'impiego di una pattuglia che opererà dalle 03:00 di notte alle 08:00 di mattina, al fine di controllare il formarsi dell'evento atmosferico che va sotto il nome di "ghiaccio".

Detto ciò sembrerebbe apparentemente normale se non fosse che tale impiego di unità sarebbe stato giustificato con il servizio di reperibilità. Stando a quando scritto nel regolamento che disciplina la reperibilità nel Comune di Ancona, questo si attiverebbe omissis "in presenza di necessità operative non programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o con prestazioni di lavoro straordinarie"!

Ecco dunque la domanda che rivolgiamo all'Amministrazione: il servizio istituito e' IN TURNO O IN REPERIBILITÀ? Già perché avendo programmato un servizio per un evento atmosferico futuro ed incerto, a nostro avviso presenterebbe degli aspetti da chiarire, in primis se dovesse rientrare nei crismi di nuovo turno, andrebbe discusso ai sensi dell'art. 5 del CCNL il quale recita: "sono oggetto di confronto: l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro", nel caso in cui venisse confermato, ci troveremmo di fronte ad una anomalia che andrebbe sanata nel rispetto del D Lgs 81/08, "benessere organizzativo", e secundis, "l'illogicità" di quanto disposto rispetto a quanto indicato nel regolamento della reperibilità. Nell'attesa di avere maggiori informazioni, comunicheremo quanto sopra descritto all'Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti del caso.