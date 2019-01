Polizia Municipale, i sindacati: «Scadono 12 contratti, il corpo sotto le 90 unità»

Il prossimo 15 gennaio scadono i contratti a tempo determinato di dodici unità lavorative del corpo della Polizia Municipale di Ancona che rischia cosi di scendere, ancora una volta, sotto le 90 unità in attesa dell'indizione del concorso pubblico. La Cisl Fp ritiene sia da scongiurare questo rischio e prorogando il rapporto di lavoro sino alla entrata di coloro che vinceranno il concorso.

«Tra l'altro - fa sapere con una nota il sindacato - l'eventuale non conferma del rapporto di lavoro avverrebbe proprio a ridosso del 20 gennaio e dunque della domenica ove vi è necessità di tutte le unità lavorative del Corpo per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico in zona Stazione con le conseguenti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Per la Cisl Fp non è più rinviabile una complessiva riorganizzazione del Corpo, potenziando alcuni importanti settori quali la Polizia Giudiziaria, ove sono rimaste solo quattro unità aventi elevati e delicati carichi di lavoro ed alle quali è stata sostanzialmente negata anche la possibilità di poter andare a ricevere una meritata onorificenza in divisa.

L'odissea organizzativa del Corpo della Polizia Municipale deve terminare: questo obiettivo si potrà ottenere solo con il confronto sindacale. Invitiamo l'Amministrazione non solo ad attivarsi a disinnescare una vecchia bomba il prossimo 20 gennaio, ma ad agire per disinnescare la "bomba organizzativa", che riguarda tutto il personale comunale, tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato che potrà dare risposte alle tante professionalità presenti nell'Ente».