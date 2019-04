Sindacati, domani sciopero dei lavoratori Sma

Sciopero regionale dell’intera giornata, domani martedì 30 aprile, dei lavoratori della Sma , circa 1000 nelle Marche. Lo sciopero è stato proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per protestare contro l’attuale stato di incertezza dell’azienda e rispetto alle parziali e non attendibili informazioni sulla possibile cessione del gruppo. Per l’occasione, si svolgerà un presidio dalle ore 10 alle ore 12 dinnanzi alla sede aziendale, in via Scataglini n 6 ad Ancona, all’interno del centro commerciale Auchan Conero.

I sindacati, da oltre due anni, rivendicano il diritto di poter conoscere le strategie commerciali e le prospettive dell’azienda nel mercato italiano. Il gruppo, da diverso tempo, sta attraversando una profonda crisi: continui piani commerciali, periodicamente annunciati ma che, nei fatti, si sono rivelati fallimentari. Di qui, la decisione di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di promuovere uno sciopero generale.